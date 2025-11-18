GENERAL SAN MARTIN CAN VUELVE CON SU FAMILIA GRACIAS AL ACCIONAR POLICIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de un siberiano, pelaje blanco con manchas, sexo macho.

Este martes a eso de las 15:35, efectivos de la División 911 realizaban sus recorridas por inmediaciones de la Escuela Comercio de General San Martin. Allí observaron un can raza siberiano un poco alterado y que casi es embestido por un auto.

Por este motivo lo retuvieron, pasado los minutos un hombre de 27 años se acercó a los agentes mencionando que el junto a su familia estaba buscando a su amigo de cuatro patas.

Los uniformados hicieron entrega del can al ciudadano.

