SANTA SYLVINA VUELCO DE UN AUTO EN RUTA 5 DEJÓ A UNA PAREJA HERIDA

Una pareja de 32 años resultó con lesiones esta tarde luego de que el auto en el que viajaban volcara sobre la Ruta 5, a unos 25 kilómetros de Santa Sylvina.

El vehículo, un Volkswagen Gol, era conducido por un hombre que iba acompañado por su esposa. Ambos fueron trasladados en un vehículo particular hasta el hospital de General Pinedo.

Según contaron, perdieron el control del auto y terminaron volcados al costado del camino.

