CORZUELA INTENTARON PASAR DROGA A UN DETENIDO Y TERMINARON ACOMPAÑANDOLO

Durante la requisa, se incautó 33 gramos de marihuana y 6,2 gramos de cocaína.

Dos jóvenes quedaron detenidas este martes al intentar ingresar droga oculta en bolsos con mercadería mientras visitaban a un detenido alojado en la Comisaría de Corzuela.

El hecho ocurrió cerca de las 11:45, cuando las mujeres, de 26 y 20 años, llegaron a la unidad policial para ver a un hombre detenido por una causa de drogas. Durante la requisa de rutina, el personal encontró varios bultos sospechosos dentro de las bolsas.

La División Operaciones Drogas de Charata realizó las pruebas de campo, que dieron como resultado positivo 33 gramos de marihuana distribuidos en siete bochitas y 6,2 gramos de cocaína en otra envoltura.

Tras confirmar el hallazgo, la Fiscalía Antidrogas ordenó la aprehensión de ambas mujeres por infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.

