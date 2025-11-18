DIVISIÓN C.O.M DEMORADO CON UN ARMA CON PEDIDO DE SECUESTRO EN BARRANQUERAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la División Cuerpo Operaciones Motorizadas interceptó a un sujeto que llevaba una pistola calibre 22.

En horas de la mañana de este martes, efectivos que realizaban recorridas de prevención en la jurisdicción de la Comisaría Tercera de Barranqueras, demoraron a un hombre que circulaba con un arma de fuego tipo pistola calibre 22. El mismo llevaba además un cargador y siete cartuchos del mismo calibre.

Tras consultar el número de serie en el sistema SIFCOF, se constató que la pistola tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Policía de Santa Fe desde julio de 2017.

El sujeto fue trasladado junto al arma incautada a la Comisaría Tercera de Barranqueras, para continuar con las actuaciones correspondientes por “supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal”.

