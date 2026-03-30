CONFIRMAN EL BONO DE $70.000 PARA JUBILADOS Y ASI QUEDARAN LOS HABERES EN ABRIL

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, que se abonará durante abril. La medida quedó establecida en el Decreto 213/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El refuerzo se otorgará por titular y alcanzará a jubilados del sistema general, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y titulares de pensiones no contributivas. Quienes cobren la mínima recibirán el monto completo, mientras que en los haberes superiores se aplicará un esquema proporcional hasta ese tope.

El bono tiene carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se incorporará al haber mensual, por lo que no impactará en futuros aumentos. La Administración Nacional de la Seguridad Social será la encargada de implementar la medida y podrá dictar normas complementarias.

La decisión se enmarca en la política de refuerzos que el Ejecutivo sostiene desde hace meses para amortiguar el efecto de la inflación sobre los ingresos previsionales, en un contexto donde la movilidad no logra recomponer el poder adquisitivo.

En paralelo, en abril se aplicará un incremento del 2,9% correspondiente a la variación inflacionaria de febrero, que se actualiza de manera automática.

Con esta combinación, la jubilación mínima pasará a $380.286,25 y, con el bono incluido, alcanzará los $450.286,25. En el caso de la PUAM, el total llegará a $378.314,27, mientras que las pensiones no contributivas ascenderán a $340.289,48.

El decreto también prevé adecuaciones presupuestarias bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete para asegurar el financiamiento del beneficio.