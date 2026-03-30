CHACO APUESTA A EXPORTAR MAS CON UNA CAPACITACION GRATUITA PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS

Este lunes 30 de marzo a las 20, en la Cámara de Comercio de Resistencia, se realizará la jornada «Paso a Paso para Exportar», una capacitación gratuita destinada a emprendedores, pymes, comerciantes y productores interesados en insertarse en mercados internacionales.

La actividad es organizada por la Agencia de Inversiones del Chaco junto a Impulsar Chaco, FECHACO, la Cámara de Comercio y el FoGaCh, con el objetivo de acercar conocimientos clave para iniciar procesos de exportación y fortalecer el entramado productivo local.

Durante el encuentro se abordarán conceptos básicos del comercio exterior, herramientas concretas para planificar ventas al exterior y estrategias para participar en rondas de negocios. La iniciativa busca reducir las barreras de acceso que suelen enfrentar los pequeños y medianos actores al momento de internacionalizar sus productos.

El presidente de la Agencia de Inversiones, Martín Poccard, explicó que la propuesta apunta a ampliar las oportunidades del sector productivo local. Señaló que el objetivo es acercar información clara y útil que permita a más actores económicos proyectarse hacia mercados externos.

Además, destacó la necesidad de generar instancias de formación accesibles, con contenidos prácticos que faciliten la toma de decisiones y mejoren la competitividad de las empresas chaqueñas.

La jornada forma parte de una serie de acciones orientadas a promover la internacionalización de la producción provincial, mediante el acceso a herramientas técnicas y espacios de vinculación comercial.