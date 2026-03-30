TRAS 14 AÑOS, SE DESTRABA UN HISTÓRICO CONFLICTO: EL IPDUV CONCRETÓ LA VENTA DE UN TERRENO AL COLEGIO ESTRADA

Se acordó además la entrega de becas estudiantiles y la construcción de un consultorio médico abierto a la comunidad.

Este lunes, el Gobernador Leandro Zdero junto al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), entregaron la Resolución, en Casa de Gobierno, mediante el cual se formalizó la venta de un terreno al Colegio José Manuel Estrada, poniendo fin a un proceso que se extendió por más de 14 años. “Hoy es el cierre de un proceso muy largo en esta institución, en una negociación con el Estado provincial que se inició hace más de una década y que, pese a contar con una ley sancionada en 2022 que habilitaba su resolución, no había podido concretarse”, explicó Fernando Berecoechea, presidente del IPDUV.

El funcionario destacó que, desde el inicio de la actual gestión, se trabajó junto a la cooperativa del establecimiento educativo para destrabar la situación, en línea con la decisión del gobernador de resolver conflictos históricos vinculados a la tierra y el desarrollo institucional. “El acuerdo establece el precio que la institución abonará al IPDUV por el terreno, pero además incorpora un fuerte compromiso social: la entrega de 10 becas para estudiantes que serán articuladas con el Ministerio de Educación, y la construcción de un consultorio médico que estará a disposición de toda la comunidad de Resistencia”, precisó.

Asimismo, remarcó que esta operación permitirá al colegio avanzar con un proyecto integral para unificar todos sus niveles educativos en un mismo predio, dejando atrás la dispersión actual.

Por su parte, la presidente de la Cooperativa José Manuel Estrada, Marcela Maidana, expresó su satisfacción por la concreción del acuerdo: “Después de mucho tiempo, logramos lo que tanto esperábamos. Esto nos abre una enorme posibilidad de crecimiento, de seguir construyendo y proyectando nuevas aulas para toda la institución”.



En ese sentido, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y la voluntad de diálogo que permitió alcanzar el consenso: “Fue un proceso largo, pero finalmente encontramos una apertura que benefició a toda la comunidad educativa”.

A su turno, la directora del nivel secundario, María Laura Gay, manifestó la alegría de toda la comunidad educativa: “Estamos muy contentos. Fue un trabajo arduo que hoy se ve reflejado en esta firma. Poder acceder al terreno nos permitirá ampliar, crecer y brindar mejores condiciones a nuestros estudiantes”.

Finalmente, subrayó que la iniciativa permitirá fortalecer el proyecto pedagógico del colegio: “Necesitamos ampliar nuestras aulas y contar con un espacio común para todos los niveles. Este paso es fundamental para el futuro de la institución”.

Acompañaron esta entrega de Resolución, el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; el vocal del IPDUV, Daniel Monti; el diputado provincial Samuel Vargas y la subsecretaria de Desentralización Educativa, Marta Fassano.

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