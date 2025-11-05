COLONIA PAMPA NAPENAY DETIENEN A UN CASERO POR ABIGEATO, TENENCIA DE ARMAS Y ESTUPEFACIENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En su domicilio secuestraron armas blancas, tumberas, un arma de fuego, un trozo de madera con manchas rojizas, prendas y más de 60 gramos de cocaína.

Este miércoles un hombre de 55 años de Colonia Pampa Napenay fue aprehendido por “Supuesto Abigeato”, “Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes” y “Supuesta Infracción a la Ley 189 BIS del Código Penal” por tenencia de armas de fuego.

En su domicilio secuestraron un arma de fuego de aire comprimido, cartuchos, dos tumberas, un tramo de soga, prendas de vestir, diez armas blancas, un trozo de madera con manchas rojizas y dos envoltorios con cocaína.

El operativo se realizó tras la denuncia de un ciudadano, quien reportó la sustracción de un caprino y un porcino de su propiedad. El personal de la Sección Rural Avia Terai y Sección Rural Sáenz Peña iniciaron la investigación y al realizar el rastrillaje en el patio de la vivienda, constataron montículos de pelos de color blanco y manchas rojizas secas, además de una prenda de vestir con rastros similares.

El propietario del lugar indicó que el presunto autor podría tratarse de su casero, un hombre de 55 años, domiciliado en Colonia Pampa Napenay. Esta siesta, alrededor de las 15:30, los efectivos llegaron al lugar y mientras notificaban al ciudadano de la situación, éste intentó ingresar a su domicilio. Ante esta situación, los efectivos lo demoraron y en presencia de testigos, realizaron las pesquisas en la vivienda.

Como parte de la investigación, incautaron las armas blancas mencionadas, el tramo de soga, prendas de vestir y la madera con manchas. El resto de objetos fue secuestrado de manera impostergable. Además, intervino la División de Drogas Interior de Sáenz Peña, que realizó la prueba de campo para los envoltorios con estupefaciente y constataron que se trataba de cocaína con un pesaje de 61.8 gramos.

Finalmente, el hombre fue notificado de su aprehensión por todas las causas e infracciones mencionadas, quedando alojado en la Comisaría de Colonia Aborigen.

