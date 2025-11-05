Neymar, otra vez en el ojo de la tormenta en Santos: el motivo por el que no jugará el clásico

Neymar sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de su rodilla izquierda a fines de 2023, durante un partido de Eliminatorias ante Uruguay. Aquella lesión lo dejó fuera de las canchas por casi un año. Su regreso al Santos, en 2025, luego de once años y medio, despertó una gran expectativa entre los hinchas, pero los constantes problemas musculares y articulares complicaron su rendimiento.