Investigan un caso de abuso sexual a un bebé de seis meses en Rosario: un detenido

La denuncia fue presentada en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, y se inició una investigación que incluye la participación de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. En las últimas horas, fue detenido un hombre de 47 años identificado como Guillermo V., quien sería un allegado a la familia del bebé. La aprehensión se produjo luego de un llamado al 911 por un supuesto robo; al llegar al lugar, una mujer lo señaló ante la policía como posible autor del abuso.