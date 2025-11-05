Un hombre acosó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en plena calle

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue víctima este martes de un episodio de acoso sexual callejero mientras recorría a pie una zona céntrica de la capital. El hecho se produjo cuando un hombre la manoseó e intentó besarla, en medio de una caminata en la que la mandataria saludaba y posaba para fotografías junto a simpatizantes.

El incidente tuvo lugar a pocos metros del Palacio Nacional, mientras Sheinbaum se dirigía hacia un acto oficial. En las grabaciones que circularon en redes sociales y medios de comunicación, se observa cómo el individuo se aproxima a la jefa de Estado, le coloca un brazo sobre los hombros y, con la otra mano, le toca la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello. Durante esos segundos, no se advierte la presencia inmediata de personal de seguridad. Solo después de la agresión, un integrante de la Ayudantía Presidencial, cuerpo encargado de su custodia, intervino y apartó al sujeto, quien parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia.

Poco más tarde, las autoridades confirmaron la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue trasladado a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales para su imputación formal. Tras conocerse el hecho, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, expresó su rechazo absoluto al ataque. “Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta”, publicó en la red social X, donde también denunció la visión machista y la normalización de la invasión al cuerpo y al espacio personal de las mujeres que aún persiste en algunos sectores de la sociedad.