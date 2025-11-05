”FIN DEL SAQUEO”: GUTIÉRREZ DESTACÓ LA RECUPERACIÓN DE METEORITOS CHAQUEÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno provincial anunció la recuperación de 31 piezas de meteoritos, con un peso superior a 32 kilogramos, que habían sido sustraídas de la Reserva Natural Cultural Campo del Cielo – Pigüen N’Onaxá y comercializadas de manera ilegal. Las piezas fueron localizadas en Buenos Aires, Presidencia Roque Sáenz Peña y Charata.

Este miércoles, el anuncio fue realizado por el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, junto al fiscal de Estado, Alejandro Herlein, como resultado del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de Estado.

“Desde la gestión del gobernador Leandro Zdero cambiamos el paradigma del saqueo de nuestro patrimonio cultural. Es una política del gobierno cuidar lo que pertenece a los chaqueños”, afirmó Gutiérrez, al recordar que al inicio de la gestión ya se habían recuperado dos meteoritos que se encontraban en Entre Ríos.

En esa línea, informó que la Provincia lleva adelante acciones judiciales también en Uruguay y Chile para continuar con la restitución de piezas que fueron sacadas ilegalmente del Chaco. “Recuperar nuestro patrimonio es una enorme responsabilidad”, sostuvo.

Asimismo, destacó la presencia del presidente de la Asociación Chaqueña de Astronomía, Mario Vesconi, quien se encuentra trabajando en un inventario actualizado de las piezas que posee actualmente Gancedo, que ya superan las 500 registradas.

Gutiérrez explicó que los meteoritos de Campo del Cielo son fácilmente identificables por su composición única, especialmente la presencia de camacita, un mineral de hierro-níquel, y taenita, características distintivas de este material celeste.

Por su parte, Herlein señaló que todas las piezas recuperadas pertenecían originalmente a Gancedo y habían sido sustraídas para su venta clandestina. “Este es un problema que nos aqueja y por eso es fundamental destacar las acciones que se están llevando adelante para la defensa de nuestro patrimonio”, afirmó.

También acompañaron el anuncio, el ministro de Gobierno, Jorge Gómez; la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, y el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla, organismos claves en la preservación y difusión del valor científico y cultural de Campo del Cielo.

