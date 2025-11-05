ENTREGA DE INDUMENTARIA DE TRABAJO EN ZAPARINQUI
Este martes 4 de noviembre, en la Delegación Municipal de Zaparinqui, se realizó la entrega de indumentaria de trabajo al personal municipal de la localidad.
El acto estuvo encabezado por la delegada municipal Mariana López, quien destacó la importancia de dotar al personal de elementos adecuados para el desempeño de sus tareas diarias.
Esta acción responde a un compromiso asumido por el intendente Pío Sander con los trabajadores municipales, garantizando que cada uno cuente con ropa de trabajo acorde a sus actividades y en condiciones de seguridad y comodidad.
De esta manera, el Municipio de Juan José Castelli continúa fortaleciendo las condiciones laborales y reafirma su compromiso con quienes día a día contribuyen al crecimiento de la comunidad de Zaparinqui.
Acompañó esta actividad la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jéssica Kloster, quien articula y coordina diversas acciones junto a las delegaciones municipales.