ENTREGA DE INDUMENTARIA DE TRABAJO EN ZAPARINQUI

Este martes 4 de noviembre, en la Delegación Municipal de Zaparinqui, se realizó la entrega de indumentaria de trabajo al personal municipal de la localidad. 👕👖
El acto estuvo encabezado por la delegada municipal Mariana López, quien destacó la importancia de dotar al personal de elementos adecuados para el desempeño de sus tareas diarias. 💪🧰
Esta acción responde a un compromiso asumido por el intendente Pío Sander con los trabajadores municipales, garantizando que cada uno cuente con ropa de trabajo acorde a sus actividades y en condiciones de seguridad y comodidad. ⚙️✅
De esta manera, el Municipio de Juan José Castelli continúa fortaleciendo las condiciones laborales y reafirma su compromiso con quienes día a día contribuyen al crecimiento de la comunidad de Zaparinqui. 🌿🤝🏘️
Acompañó esta actividad la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Jéssica Kloster, quien articula y coordina diversas acciones junto a las delegaciones municipales.

