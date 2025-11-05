ASÍ FUE EL MOMENTO EN QUE QUE CAYÓ EN SALTA LA AVIONETA CON 140 KILOS DE COCAÍNA

se estrelló el martes de esta semana en el departamento Rosario de la Frontera, al sur de provincia de Salta. En las últimas horas fue difundido un video del episodio que aportó datos a la investigación. Al menos una persona continúa detenida este miércoles en conexión con la avioneta cargada de cocaína que. En las últimas horas fue difundido un video del episodio que aportó datos a la investigación.

«Me llamó la atención que estaba volando muy bajo y a poca velocidad. Lo empecé a filmar porque no era común. Luego, cuando vi que se perdió entre la arboleda, me acerqué y encontré otro vehículo prendiéndose fuego», contó a medios de Salta un residente que grabó el video.

En el video se nota el momento en que el avión Cessna con matrícula de Bolivia pierde altura mientras sobrevolaba cerca del paraje San Felipe. Eran alrededor de las 18 del martes y para ese entonces ya había sido incendiado un auto no muy lejos del lugar donde se estrelló la aeronave.

La tripulación del Cessna logró escapar del avión con unas mochilas que pueden o no haber contenido más droga, y se subieron a unas camionetas que los recogieron del lugar del siniestro.

Se cree que el destino final del cargamento era una pista ilegal de aterrizaje ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown.