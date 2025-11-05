ASÍ FUE EL MOMENTO EN QUE QUE CAYÓ EN SALTA LA AVIONETA CON 140 KILOS DE COCAÍNA
La aeronave tiene matrícula de Bolivia. Por el caso hay dos detenidos que podrían estar vinculados también a la quema de un auto hallado cerca del accidente.
También se hallaron ocho bidones de 20 litros de combustible y tres de 50 litros, y todos esos elementos dieron a entender que se trataba de una operación vinculada al narcotráfico.
Por el momento el único detenido es el dueño del Cessna, que se presentó ante el fiscal federal Eduardo Villalba y quedó demorado por 72 horas debido a la sospecha de posibles vínculos con el narcotráfico.
En el operativo partició personal de Gendarmería Nacional, de la Policía de Salta y de la Unidad de Drogas Peligrosas.