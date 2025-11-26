COLONIA  El GUALTIERI RECUPERAN TRES ANIMALES BOVINOS SUSTRAÍDOS EN ZONA RURAL

Los vacunos fueron hallados tras un rastrillaje y devueltos a su propietario.

Este miércoles, personal de la Seccion Rural de El Gualtieri y El Paraisal recuperó tres animales vacunos que habían sido sustraídos de un campo ubicado en el Lote 19 de Colonia El Gualtieri.

El procedimiento se inició cuando solicitaron presencia policial por la faltante de animales en un establecimiento. Al llegar al lugar, los rurales se entrevistaron con el puestero, quien manifestó la ausencia de tres bovinos.

Ante esta situación, recorrieron aproximadamente cuatro kilómetros hacia el oeste. Al aproximarse, encontraron los vacunos. Los tres animales fueron reconocidos por el denunciante.

Conforme lo dispuesto por la Fiscalía Rural y Ambiental, los animales recuperados fueron restituidos bajo las formalidades correspondientes.

Las unidades rurales continúan con los rastrillajes en la zona para identificar a los responsables del hecho.

