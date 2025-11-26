APTASCH RECHAZA LA SUBA DEL FONDO DE ALTA COMPLEJIDAD Y ALERTA POR PÉRDIDA SALARIAL

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) expresó su enérgico rechazo a la ley aprobada por la Legislatura chaqueña, que modifica los aportes al Fondo de Alta Complejidad del Insssep, por considerar que constituye un incremento directo en los descuentos sobre los salarios de los trabajadores y, en consecuencia, una pérdida del poder adquisitivo.

Desde el gremio señalaron que la nueva normativa eleva del 1% al 2% el aporte obligatorio para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

Para Aptasch, esta medida implica una nueva medida de ajuste para los trabajadores y el hecho de que «se traslade el costo de financiamiento del sistema a los trabajadores es la manifestación más clara de la mala administración del actual gobierno».

«En un contexto de creciente deterioro salarial, cualquier aumento en los descuentos profundiza la pérdida real de nuestros sueldos y agrava la situación de miles de familias», remarcaron.

Al mismo tiempo, advirtieron que la decisión legislativa se tomó sin el necesario diálogo con los trabajadores, y que representa «otro retroceso en materia de derechos».

En este marco, expresaron que, si esto se aplicase ya para los salarios de noviembre, la pérdida del salario real sería del 3%, agravado por el hecho de que, en la actualidad, el salario de los trabajadores de salud ya sufre una caída de un 17% interanual.

Aptasch reafirmó su compromiso en defensa del salario, del sistema público de salud y de las condiciones laborales de sus afiliados, y adelantó que continuará realizando las acciones gremiales necesarias, para revertir esta medida que consideran injusta y regresiva.