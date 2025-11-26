A QUÉ HORA DAN HOY LA GALA DE ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY
El reality culinario de Telefe tiene este miércoles una gala llena de tensiones, en la que uno de los cocineros deberá abandonar la competencia.
La presión en las cocinas de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de Telefe, sigue en aumento, y este miércoles 26 de noviembre se llevará a cabo la sexta gala de eliminación de la temporada, que dejará a un nuevo famoso fuera de la competencia.
El programa se emite por la pantalla de Telefe, con la conducción de Wanda Nara y el jurado de cocineros, y en su horario habitual de las 22 horas, cumpliendo con otra semana sin cambios en la programación. Desde el inicio de esta edición, el ciclo tuvo varias modificaciones en su horario por decisión del canal, algo que supo desconcertar a los seguidores.
La gala se desarrolla un día después de la intensa «Última Chance» del martes, donde diez participantes buscaron su salvación. Solo uno lo logró: Ian Lucas, quien presentó el mejor plato y se ganó el pase directo al balcón.
A pesar de que Ian intentó ceder su delantal blanco a su compañera Valentina Cervantes (en un gesto que se hizo viral), el jurado ratificó su decisión, enviando al resto de los cocineros a la gala de eliminación.
La semana anterior, el programa tuvo su quinto eliminado: el músico Walas, quien debió colgar su delantal tras no convencer al jurado con su plato.
Quiénes son los nominados en MasterChef Celebrity
Los nueve famosos que deberán enfrentar el desafío de la eliminación este miércoles son:
- Momi Giardina
- Andy Chango
- Miguel Ángel Rodríguez
- Emilia Attias
- Valentina Cervantes
- Evangelina Anderson
- Turco Husaín
- Eugenia Tobal
- Alex Pelao
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.