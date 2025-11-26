A qué hora dan hoy la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Quiénes son los nominados en MasterChef Celebrity

Los nueve famosos que deberán enfrentar el desafío de la eliminación este miércoles son:

Momi Giardina

Andy Chango

Miguel Ángel Rodríguez

Emilia Attias

Valentina Cervantes

Evangelina Anderson

Turco Husaín

Eugenia Tobal

Alex Pelao

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.