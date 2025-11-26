ANSES: EL BONO DE MÁS DE $150.000 QUE ESTÁ PASANDO DESAPERCIBIDO Y NADIE ESTÁ TRAMITANDO
ANSES recordó que la Libreta AUH es obligatoria para liberar hasta 165 mil pesos por hijo. Miles de familias todavía no la presentaron y pueden perder el pago.
De qué se trata la Libreta AUH
La Libreta AUH no es solo un formulario administrativo: es el instrumento mediante el cual ANSES verifica tres condiciones esenciales que garantizan la permanencia en el programa:
- Vacunación obligatoria.
- Controles de salud.
- Asistencia escolar.
Sin la presentación de este documento, ANSES no puede liberar el dinero acumulado ni confirmar que los derechos básicos de niñas, niños y adolescentes están garantizados. Además, existe un plazo máximo para entregarla: si no se presenta durante dos años consecutivos, el beneficio puede ser suspendido.
Los montos que se cobran por la Libreta AUH
Los valores retenidos y que se liberan al presentar la Libreta dependen del acumulado de la AUH durante 2024:
- Hasta $165.863 por hijo menor.
- Más de $540.094 por hijo con discapacidad.
- Zona Austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego y zonas diferenciadas): $219.116 por hijo menor; $713.498 por hijo con discapacidad.
Los montos confirmados de la Tarjeta Alimentar
Mientras se espera la devolución del 20%, ANSES sigue pagando la Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la AUH. Los montos de noviembre 2025 son:
- $55.250 para familias con un hijo.
- $86.936 para familias con dos hijos.
- $114.062 para familias con tres o más hijos.
Pueden recibir este refuerzo:
- Titulares de AUH con hijos menores de 17 años.
- Titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad.
- Personas embarazadas que cobran la AUE desde el tercer mes.
El depósito es automático, no requiere trámite previo, y es compatible con la presentación de la Libreta AUH y el cobro del 20% retenido.
El extra que pocos están tramitando
Cada año, miles de familias dejan de presentar la Libreta y pierden el 20% retenido. Este dinero solo se transfiere tras entregar el formulario firmado por la escuela y el centro de salud. En noviembre de 2025, los pagos pueden ser:
- $165.000 por hijo menor
- $540.000 por hijo con discapacidad
- Más de $700.000 en la Zona Austral
El dinero ya pertenece al beneficiario, pero ANSES solo lo libera si se acreditan los requisitos básicos de la AUH.