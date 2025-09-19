CHOQUE MÚLTIPLE EN EL PUENTE GRAL. BELGRANO: DOS VEHÍCULOS CASI CAEN POR LA BARANDA

En horas de la siesta, el puente Gral. Belgrano fue escenario de un gravísimo choque en cadena, en la zona del barrio de los Pescadores. Hasta el momento, se informó que hay 3 heridos, 1 de gravedad. Fueron trasladados al Hospital Escuela de Corrientes .

Por ahora se desconocen las causas del accidente. Hay 14 vehículos involucrados, de los cuales 2 casi caen por la baranda, que quedó rota por el impacto de uno de ellos.

El tránsito está totalmente cortado, se esperan demoras de más de 3 horas y se cortó el paso peatonal porque hubo pérdida de combustible.