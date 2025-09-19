MILEI ENCABEZARÁ UN ACTO EN CÓRDOBA Y LANZA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LA LIBERTAD AVANZA

El presidente Javier Milei se pondrá al frente de la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de octubre. Y es que este viernes, desde las 18, encabezará un acto en la ciudad de Córdoba, en la intersección de Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, que marcará el inicio oficial de la estrategia electoral del oficialismo tras una semana de fuertes reveses en el Congreso.

El mandatario será el orador principal de la convocatoria, que busca revitalizar el apoyo a su espacio político luego de la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. «Nos vemos en Córdoba. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede», publicó Milei en sus redes sociales para confirmar su presencia.

La elección de Córdoba no es casual: la provincia es considerada un bastión clave para el oficialismo. En el balotaje de 2023, Milei obtuvo allí el 74% de los votos, una de las cifras más altas del país. En ese marco, el jefe de Estado planea encabezar una serie de actos en el interior, con futuras paradas en Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Mar del Plata.

Fuentes oficiales adelantaron que no habrá encuentro entre Milei y el gobernador Martín Llaryora, en medio de un clima de tensión entre la Nación y las provincias. La relación se vio resentida tras la decisión de los diputados cordobeses de acompañar el rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia del Hospital Garrahan.

De esta manera, Milei apuesta a reforzar su presencia en el territorio y a liderar personalmente la campaña electoral de La Libertad Avanza, con Córdoba como punto de partida.