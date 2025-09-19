CAMINERA RECUPERÓ UN CAMIÓN, DOS MOTOCICLETAS Y DETUVO A PERSONAS BUSCADAS POR LA JUSTICIA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Esta mañana, efectivos viales realizaron operativo de seguridad preventiva y vial donde obtuvieron buenos resultados.
Resistencia
Hoy, agentes viales que se encontraban en avenida Belgrano al 1500 aproximadamente, una motocicleta marca Gilera modelo Smash, tras consultar con sistema arrojó que presentaba pedido de secuestro de fecha 01/08/24 a solicitud de Investigaciones.
Minutos después, en avenida Los Inmigrantes y Cacique Ñaré recuperan una moto marca Zanella Zb 110 cc en causa supuesto robo de fecha 11/01/25 a solicitud de la comisaría Sexta Capital.
Ruta N°16 kilòmetro 19,5
Más tarde, demoraron la marcha de un camión marca Iveco y tras consultar en el sistema DNRPA descubrieron que presentaba Pedido de secuestro.
El rodado era conducido por un hombre 49 años y presentó pedido a solicitud de la Policía de Santa fe del año 1996.
Puesto de Control Makallé
Además, en ruta 16 kilòmetro 59,8 demoraron un camión marca Volvo que transportaba soja, Arca quien dispuso la interdicción de la carga por presentar irregularidades.
MiMINSEG-SIFCOP
Tres personas fueron detenidas por presentar pedido de captura. Por orden de la fiscalía en turno fueron trasladadas a la comisaría Jurisdiccional.