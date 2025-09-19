Sáb. Sep 20th, 2025

DIÁLOGO Y COMPROMISO CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Desde la Secretaría de Producción, recorrimos el Lote 15, Colonia Lalelay.
El Secretario de Producción Héctor Dimitroff y el coordinador del área del Aborigen, Prof. Juan Domingo, dialogaron con los pequeños productores para planificar la próxima realización de tareas y avanzar en conjunto .
  Escuchamos a cada productor
  Reafirmamos nuestro compromiso con quienes sostienen la producción local
Seguimos acompañando a nuestros productores, construyendo un presente lleno de oportunidades y un futuro de crecimiento para nuestra ciudad

