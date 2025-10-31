CHOQUE FATAL EN CORRIENTES: IDENTIFICARON A LOS 4 FALLECIDOS TRAS LA COLISIÓN EN LA RUTA 12
El siniestro vial se produjo entre dos camionetas, una de las cuales se incendió tras el impacto y sus dos ocupantes murieron calcinados.
Mientras, en la camioneta marca Ford Ranger iban dos hombres oriundos de Misiones que viajaban hacia Posadas. El conductor fue identificado como Dante Adrián Guerrero y su acompañante era Lucas Sarchetti. Ambos murieron en el interior del vehículo que se consumió por las llamas, antes de que llegaran los Bomberos.