FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO SAN LORENZO VS. DEPORTIVO RIESTRA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025.
San Lorenzo vs. Riestra: probables formaciones
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Riestra
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.