Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Deportivo Riestra

fecha 14 del Torneo Clausura 2025, 19:00 en el estadio Pedro Bidegain. El local pelea por mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y la visita intentará defender su liderazgo en la Zona B. Por ladel2025, San Lorenzo y Deportivo Riestra se enfrentarán este viernes desde lasen elEl local pelea por mantenerse en la zona de clasificación a la2026 y la visita intentará defender su liderazgo en la

El presente institucional del local continúa siendo turbulento. En los últimos días, el club recibió siete nuevas inhibiciones, acumulando un total de doce, mientras la situación dirigencial sigue en estado crítico tras la escandalosa salida del presidente Marcelo Moretti. Mientras tanto, el equipo dirigido por Damián Ayude trata de mantenerse enfocado en lo futbolístico.

En la vereda de enfrente, el Malevo atraviesa su mejor momento desde que llegó a Primera División. El equipo de Gustavo Benítez llega invicto desde hace nueve fechas y se mantiene como líder de su grupo, combinando solidez defensiva y eficacia en ataque.