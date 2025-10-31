Víctor Blanco habló tras la eliminación de Racing: el mensaje que omitió a Diego Milito

Milito, en cambio, asumió el mando con la misión de modernizar la estructura institucional, aunque su gestión ya enfrenta críticas por parte de algunos sectores de la hinchada tras la reciente eliminación en Libertadores. Muchos simpatizantes lo responsabilizan por no haber reforzado al equipo con mayor jerarquía durante los últimos mercados de pases.

El mensaje de Blanco, aunque diplomático, reavivó las especulaciones sobre la interna dirigencial. Para varios observadores, su publicación tuvo un destinatario claro: el actual presidente, con quien mantiene diferencias desde que Milito se alejó de su comisión directiva en 2020 tras una fuerte disputa interna.