EN CHILE DENUNCIAN «ROBO» ARBITRAL TRAS LA ELIMINACIÓN DE LA U. ANTE LANÚS EN LA COPA SUDAMERICANA
Jugadores, dirigentes e ídolos de la Universidad de Chile explotaron contra el árbitro Alexis Herrera, a quien acusan de haber favorecido al conjunto argentino.
La eliminación de la Universidad de Chile en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 desató una fuerte polémica al otro lado de la cordillera. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez cayó 1-0 ante Lanús en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, más conocido como La Fortaleza, y el resultado global de 3-2 selló su despedida del certamen continental.
Sin embargo, en el país trasandino, la derrota fue interpretada como una verdadera injusticia: hinchas, exjugadores y dirigentes coincidieron en apuntar duramente contra el árbitro venezolano Alexis Herrera. El enojo se desató por una serie de decisiones que, según los chilenos, perjudicaron directamente a la “U”.
Entre ellas, la validación del gol de Lanús, que habría nacido de una mano no sancionada, y la no expulsión del argentino Agustín Cardozo por una dura infracción a Javier Altamirano. Para colmo, cuando el marcador aún estaba igualado 0-0, el conjunto visitante sufrió la anulación de un tanto por una posición adelantada milimétrica, revisada por el VAR.
Johnny Herrera, histórico arquero del club y actual comentarista, fue uno de los primeros en manifestar su enojo. “La U hizo un gran partido, pero quedó claro el poco peso que tenemos a nivel Conmebol. El árbitro inclinó la cancha”, disparó en TNT Sports. Más tarde, calificó el arbitraje como “asqueroso” y “tendencioso”, reflejando la indignación generalizada entre los hinchas.
Desde la dirigencia también llegaron fuertes declaraciones. Michael Clark, presidente de Azul Azul, reconoció su frustración: “A veces se gana y a veces se pierde, pero el arbitraje fue muy extraño. Los goles anulados fueron finísimos, y el nuestro también estaba habilitado”.
En la misma línea, el directivo José Ramón Correa habló con radio Cooperativa y fue tajante: “Fue un robo por donde se lo mire. La jugada del gol es insólita. Esto duele mucho”. Incluso el gerente deportivo Manuel Mayo, visiblemente molesto, repitió al retirarse del estadio: “Un robo, un robo total”.
La polémica promete seguir dando que hablar, mientras los fanáticos de la “U” reclaman mayor peso institucional en la Conmebol y sueñan con que algún día la justicia arbitral acompañe los esfuerzos dentro de la cancha.