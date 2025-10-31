EN CHILE DENUNCIAN «ROBO» ARBITRAL TRAS LA ELIMINACIÓN DE LA U. ANTE LANÚS EN LA COPA SUDAMERICANA

En la misma línea, el directivo José Ramón Correa habló con radio Cooperativa y fue tajante: “Fue un robo por donde se lo mire. La jugada del gol es insólita. Esto duele mucho”. Incluso el gerente deportivo Manuel Mayo, visiblemente molesto, repitió al retirarse del estadio: “Un robo, un robo total”.

La polémica promete seguir dando que hablar, mientras los fanáticos de la “U” reclaman mayor peso institucional en la Conmebol y sueñan con que algún día la justicia arbitral acompañe los esfuerzos dentro de la cancha.