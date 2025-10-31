Peter Lamelas llegó para asumir como nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina

Quién es Peter Lamelas, el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina

Peter Lamelas, Doctor en Medicina, Magíster en Administración de Empresas, fue nominado por el Presidente Donald J. Trump para desempeñarse como el 53° Embajador de los Estados Unidos ante la República Argentina el 24 de marzo de 2025, y confirmado por el Senado de los Estados Unidos el 18 de septiembre de 2025. El Embajador Lamelas es un médico y empresario, cuya carrera abarca los ámbitos de la salud, los negocios, y el servicio público.

Como fundador y exdirector ejecutivo de MD Now Urgent Care, el Embajador Lamelas creó la empresa de atención médica de urgencias más grande del estado de Florida, brindando servicios médicos de calidad y bajo costo a millones de pacientes, y empleando a miles de profesionales de la salud. Fue elegido en dos ocasiones para integrar la Junta Directiva de la Asociación de Atención de Urgencias, y ha liderado a equipos diversos como director médico de emergencias hospitalarias y de servicios de emergencias médicas.

El Embajador Lamelas ha demostrado un firme compromiso con el servicio público. Durante la primera gestión del Presidente Trump, integró la Junta de Revisión de la Medalla al Valor en Seguridad Pública del Departamento de Justicia, la cual reconoce la valentía de los socorristas estadounidenses. A nivel local, el Embajador Lamelas se desempeñó como Comisionado Municipal de la Ciudad de Manalapan, Florida.

A temprana edad, el Embajador Lamelas partió de Cuba junto a su familia hacia los Estados Unidos en busca de libertad. Trabajó junto a ellos en un pequeño emprendimiento familiar para alcanzar el sueño americano. Él y su esposa, Stephanie, disfrutan de la aventura y del senderismo. Son, además, filántropos comprometidos a ayudar a numerosas organizaciones benéficas.