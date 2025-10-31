PETER LAMELAS LLEGÓ PARA ASUMIR COMO NUEVO EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN LA ARGENTINA
El médico y empresario designado por Donald Trump arribó a Buenos Aires y se prepara para presentar sus credenciales ante el Gobierno argentino.
El nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, aterrizó este viernes en Buenos Aires y se prepara para iniciar oficialmente su gestión diplomática. Su arribo marca el comienzo de una etapa que podría redefinir los vínculos bilaterales entre ambos países en un momento de especial sensibilidad económica y política.
La Embajada de Estados Unidos confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó: “¡Bienvenido a la Argentina! El embajador Peter Lamelas llegó hoy a Buenos Aires y en los próximos días presentará sus cartas credenciales para comenzar su labor en un momento clave para la relación entre Estados Unidos y la Argentina”. Con ese mensaje, la sede diplomática dio inicio formal al mandato del sucesor en un puesto estratégico dentro de la región.
Lamelas, de formación médica y con una amplia trayectoria empresarial, fue nombrado por el expresidente Donald J. Trump el 24 de marzo de 2025 y ratificado por el Senado estadounidense el 18 de septiembre del mismo año como el 53° embajador de su país ante la República Argentina. Su designación fue interpretada como una señal del interés de Washington por fortalecer la cooperación económica, sanitaria y de inversiones con Buenos Aires, especialmente en sectores como la biotecnología y la energía.
En los próximos días, el flamante embajador deberá presentar sus cartas credenciales ante el presidente argentino, paso protocolar que oficializa el inicio de su gestión. Luego, se espera que mantenga reuniones con funcionarios del área de Relaciones Exteriores y representantes del sector económico.
La llegada de Lamelas se produce en un contexto de renovación del vínculo diplomático entre Buenos Aires y Washington, con desafíos comunes en materia de comercio, seguridad, energía y cambio climático. Desde la Embajada, anticiparon que su prioridad será “seguir fortaleciendo la cooperación entre ambos países sobre la base de los valores compartidos y el respeto mutuo”.
Quién es Peter Lamelas, el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina
Peter Lamelas, Doctor en Medicina, Magíster en Administración de Empresas, fue nominado por el Presidente Donald J. Trump para desempeñarse como el 53° Embajador de los Estados Unidos ante la República Argentina el 24 de marzo de 2025, y confirmado por el Senado de los Estados Unidos el 18 de septiembre de 2025. El Embajador Lamelas es un médico y empresario, cuya carrera abarca los ámbitos de la salud, los negocios, y el servicio público.
Como fundador y exdirector ejecutivo de MD Now Urgent Care, el Embajador Lamelas creó la empresa de atención médica de urgencias más grande del estado de Florida, brindando servicios médicos de calidad y bajo costo a millones de pacientes, y empleando a miles de profesionales de la salud. Fue elegido en dos ocasiones para integrar la Junta Directiva de la Asociación de Atención de Urgencias, y ha liderado a equipos diversos como director médico de emergencias hospitalarias y de servicios de emergencias médicas.
El Embajador Lamelas ha demostrado un firme compromiso con el servicio público. Durante la primera gestión del Presidente Trump, integró la Junta de Revisión de la Medalla al Valor en Seguridad Pública del Departamento de Justicia, la cual reconoce la valentía de los socorristas estadounidenses. A nivel local, el Embajador Lamelas se desempeñó como Comisionado Municipal de la Ciudad de Manalapan, Florida.
A temprana edad, el Embajador Lamelas partió de Cuba junto a su familia hacia los Estados Unidos en busca de libertad. Trabajó junto a ellos en un pequeño emprendimiento familiar para alcanzar el sueño americano. Él y su esposa, Stephanie, disfrutan de la aventura y del senderismo. Son, además, filántropos comprometidos a ayudar a numerosas organizaciones benéficas.