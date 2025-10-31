PUERTO TIROL  ATRAPAN A UN JOVEN EN UNA MOTO BUSCADA POR LA JUSTICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La demoraron en la Ex Ruta N°16.

Agentes de la Comisaría de Puerto Tirol realizaron un operativo de control vehicular esta tarde en el camino rural que une las localidades de Tirol y Fontana. Allí, cerca de las 18:30, frenaron el paso de una joven de 21 años en una Motomel C150 y, durante la inspección, se descubrió que esta tenía un pedido de secuestro.

Con las numeraciones de chasis y motor descubrieron que la moto tenía un pedido de secuestro activo a solicitud por la causa de “supuesta retención indebida”. Se incautó de inmediato y la mujer fue notificada bajo la causa de “supuesto encubrimiento”.

Al mismo tiempo, la fiscalía ordenó la devolución del vehículo a su dueño previa acreditación de propiedad.

Relacionado