QUITILIPI DOS HOMBRES Y UN PERRO ROBARON MÁS DE UN MILLÓN A UNA ASEGURADORA

La policía detuvo a uno de los sospechosos y al can. El restante ya fue identificado y se procura su aprehensión.

El pasado 24 de octubre dos jóvenes abordaron a una mujer en su domicilio, donde funciona una aseguradora, y tras amenazas sustrajeron un alrededor de un millón de pesos en efectivo. El personal de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña tomó el caso y logró identificar a los sospechosos, quienes habrían sido acompañados por un perro en el momento de cometer el ilícito. Hoy, tras un allanamiento, detuvieron a uno de los implicados, secuestraron varios elementos de interés en la investigación y dieron con el can al que le sacaron fotos para guardar registros probatorios.

Tras el hecho, los agentes revisaron todas las cámaras de seguridad y lograron identificar a los sospechosos. Esta tarde de viernes, junto a personal de la Comisaría de Quitilipi, se realizó un allanamiento en el que se detuvo a uno de los implicados, un joven de 19 años. A su vez se incautaron varias prendas de vestir (las que se habrían utilizado en el hecho) y un celular.

Luego, a modo de “secuestro impostergable”, los detectives incautaron una escopeta calibre 12, una canana, 11 cartuchos calibre 16, uno calibre 12 y una bolsita de nylon con la inscripción de la asegura afectada en el robo. El segundo implicado sigue prófugo, pero ya fue identificado y es intensamente buscado por la policía.

