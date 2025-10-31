SAENZ PEÑA EFECTIVOS VIALES RECUPERARON UNA CAMIONETA CON PEDIDO DE SECUESTRO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El vehículo había sido robado en 2019 y circulaba por la Ruta Nacional 95.

Durante un control de rutina realizado este mediodía sobre la Ruta Nacional N° 95, a la altura del kilómetro 1115, agentes de la División Patrulla Vial Sáenz Peña detectaron una camioneta Toyota Hilux que presentaba pedido de secuestro vigente.

El rodado, de color negro, fue verificado en el sistema policial y se confirmó que estaba requerido por la Policía de Santa Fe desde marzo de 2019.

El conductor, un hombre mayor oriundo de Sáenz Peña, fue conducido a la dependencia policial junto con el vehículo, que quedó incautado a disposición de la justicia.

