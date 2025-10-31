LAS BREÑAS FUE A LO DE SU EX CON UN CUCHILLO EN MANO: TERMINÓ DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre rompió una prohibición de acercamiento.

El hecho ocurrió cerca de las 23 de ayer, cuando el hombre de 58 años rompió la prohibición de acercamiento y fue a lo de su expareja con un cuchillo en la mano. El sospechoso la habría amenazado de muerte y además hirió a la hija de la denunciante, una adolescente de 14 años. Tras la denuncia, el hombre fue detenido esta tarde por el personal de la Comisaría local.

El hombre habría ido a lo de su expareja en la noche de ayer situada en el barrio Aipó de Las Breñas. Él tenía una prohibición de acercamiento y la incumplió para amenazar a la mujer de 37 años con un cuchillo. La hija de la ciudadana, una adolescente de 14, intentó proteger a su madre con un chicote, pero la habría herido al intentar frenar los golpes. Finalmente, huyó del lugar.

La ciudadana radicó la denuncia y los agentes de la comisaría salieron tras él, quien fue detenido cerca de las 17 de este viernes. La fiscalía ordenó su aprehensión bajo la causa de “supuesta violación de domicilio, desobediencia judicial, amenazas y lesiones”.

