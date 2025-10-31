OBRAS PÚBLICAS AVANZA CON EL PLAN DE BACHEO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

La Secretaría de Obras Públicas dio inicio a una nueva etapa de trabajos de bacheo y reparación de pavimentos en diversos puntos de la ciudad.

En esta oportunidad, las tareas se concentran en la calle Reconquista, una de las arterias más afectadas y de mayor tránsito, que conecta distintos barrios con la Terminal de Ómnibus y la EEP N° 802.