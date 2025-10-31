LA CGT DEFINIÓ «PLANTARSE» CONTRA LA REFORMA LABORAL QUE IMPULSA JAVIER MILEI
La mesa chica de la central se reunió en la UOCRA y definieron que van a “plantarse” frente al Gobierno ante el debate por las reformas laboral y tributaria.
Además, avanzaron con la organización de un congreso que se llevará a cabo el 5 de noviembre en el estadio de Obras Sanitarias, donde se elegirá a la nueva conducción de la CGT, la cual tendrá mandato hasta 2029.
“Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, sentenció Daer.
Respecto a la renovación de autoridades de la CGT, el 5 de noviembre se llevará a cabo el congreso cegetista en el estadio Obras Sanitarias, en un encuentro para el que se posicionan figuran Jorge Sola, jefe del gremio del Seguro y quien actualmente ocupa la vocería de la CGT; Cristian Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de Judiciales, entre otros.