LA CGT DEFINIÓ «PLANTARSE» CONTRA LA REFORMA LABORAL QUE IMPULSA JAVIER MILEI

La Confederación General de Trabajo (CGT) se reunió ayer para definir cómo van a enfrentar la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Anunciaron que buscarán el apoyo de los gobernadores y llamaron a la unidad. No descartan llevar a cabo medidas de fuerza.

El encuentro duró más de tres horas y se llevó a cabo el jueves en la sede de la UOCRA, donde unos 64 sindicatos se reunieron con motivo de analizar el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y debatir cómo harán frente a la reforma laboral.

Además, avanzaron con la organización de un congreso que se llevará a cabo el 5 de noviembre en el estadio de Obras Sanitarias, donde se elegirá a la nueva conducción de la CGT, la cual tendrá mandato hasta 2029.

El debate se centró en enfrentar al Gobierno ante la reforma laboral. En este sentido, los sindicalistas

coincidieron en impulsar un mix de acciones que incluyen la negociación en el Consejo de Mayo, los contactos con los gobernadores y los legisladores, y la eventual impugnación ante la Justicia. No descartaron la realización de medidas de fuerza.