Tensión en el Hospital Garrahan: ocupan oficinas en protesta contra descuentos por paros

Un episodio de alta tensión se vivió en el Hospital Garrahan cuando grupos sindicales pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) irrumpieron en las oficinas de la Dirección Médica. La acción, que según fuentes del hospital fue “violenta y extorsiva”, interrumpió por completo la actividad institucional y derivó en momentos de tensión con el personal que se encontraba cumpliendo tareas administrativas.