Champions League: PSG venció 5-4 al Bayern Múnich en una semifinal que quedará en la historia

La noche en París comenzó con emociones fuertes desde temprano. A los 16 minutos, Harry Kane no perdonó desde el punto del penal y puso en ventaja al equipo alemán, silenciando momentáneamente el estadio. Sin embargo, la reacción local fue inmediata y de la mano de sus figuras: primero Khvicha Kvaratskhelia con una genialidad individual para el empate y luego João Neves, con un cabezazo implacable, dieron vuelta el marcador. Antes del descanso, Michael Olise volvió a igualar las acciones, pero en la última jugada de la primera etapa, el VAR intervino para otorgar un penal que Ousmane Dembélé cambió por gol, mandando al PSG al vestuario con un 3-2 a favor.