Sueño cumplido: Franco Colapinto se encontró con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Miami

Luego de su histórica exhibición por las calles de Buenos Aires el pasado fin de semana, Franco Colapinto aterrizó en Estados Unidos con un objetivo claro más allá de la pista: conocer a Lionel Messi. Este lunes, el piloto pilarense se hizo presente en el complejo de entrenamiento de Inter Miami y compartió un momento distendido con el «10» y con Rodrigo De Paul, quienes lo recibieron con la calidez que caracteriza al grupo de la Selección Argentina.