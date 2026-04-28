El golazo de Luis Díaz que le da vida al Bayern Múnich ante PSG por Champions League

La jugada del gol fue una muestra gratis de la jerarquía que el guajiro viene desplegando en esta edición de la competencia. Tras recibir un balón complejo dentro del área, Díaz realizó un control orientado que dejó a la defensa del PSG sin margen de reacción y, con un sutil amague de cadera que desairó a su marcador, sacó un remate preciso para sentenciar el 5-4 definitivo del Bayern Múnich. Este aporte vital no es casualidad, ya que el colombiano venía de ser el héroe en la ronda anterior frente al Real Madrid, consolidándose como el hombre de los goles importantes para el conjunto bávaro.