EL GOLAZO DE LUIS DÍAZ QUE LE DA VIDA AL BAYERN MÚNICH ANTE PSG POR CHAMPIONS LEAGUE
El futbolista colombiano, que viene siendo una de las grandes figuras del equipo, marcó el descuento y mantiene viva una serie de semifinales histórica.
En una noche que parecía transformarse en una pesadilla para el equipo alemán, el talento de Luis Díaz emergió nuevamente como el salvavidas necesario en la máxima competición europea. Cuando el marcador en el Parque de los Príncipes mostraba un 5-2 que olía a eliminación directa, el colombiano demostró por qué es una de las grandes figuras de la temporada al marcar un descuento fundamental que deja la serie abierta de cara a la revancha en Alemania por las semifinales de la Champions League.
La jugada del gol fue una muestra gratis de la jerarquía que el guajiro viene desplegando en esta edición de la competencia. Tras recibir un balón complejo dentro del área, Díaz realizó un control orientado que dejó a la defensa del PSG sin margen de reacción y, con un sutil amague de cadera que desairó a su marcador, sacó un remate preciso para sentenciar el 5-4 definitivo del Bayern Múnich. Este aporte vital no es casualidad, ya que el colombiano venía de ser el héroe en la ronda anterior frente al Real Madrid, consolidándose como el hombre de los goles importantes para el conjunto bávaro.
El golazo de Luis Díaz que le da vida al Bayern Múnich ante PSG por Champions League
Cuándo el partido se inclinaba cada vez más a favor del equipo local, Luis Díaz, al igual que contra Real Madrid en la ronda anterior, apareció con toda su jerarquía para ratificar el gran momento que atraviesa: el futbolista colombiano controló dentro del área cómo los dioses y, después de un amague con la cadera, marcó un verdadero golazo para poner el 4-5 de su equipo en una semifinal histórica y que se definirá la semana que viene en Alemnia.
Con este resultado, el Bayern regresa a casa con una sensación agridulce por los errores defensivos, pero con la certeza de que la diferencia es de apenas un gol gracias a la inspiración de su extremo. La serie se definirá la próxima semana en el Allianz Arena, donde el ganador obtendrá el pasaje a la gran final en Budapest.