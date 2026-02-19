CHACO «DESPLIEGUE TOTAL DE SEGURIDAD EN RUTAS: CONTROLES ESTRICTOS PARA GARANTIZAR EL ORDEN»

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía del Chaco, pusieron en marcha un amplio operativo en las rutas con controles estrictos, patrullajes permanentes y presencia reforzada en puntos estratégicos de toda la provincia.

Desde Seguridad señalaron que “la medida busca impedir cualquier intento de corte, bloqueo o acción que afecte la libre circulación y el derecho al trabajo de los ciudadanos”. También advirtieron que no se permitirán alteraciones del orden público bajo ninguna modalidad.

Operativos de rutina

Los operativos incluyen controles vehiculares, identificación de personas y monitoreo constante en corredores viales claves, con intervención inmediata ante cualquier situación que vulnere la ley.

Las autoridades remarcaron que la prioridad es garantizar el tránsito seguro y evitar que grupos minoritarios perjudiquen al conjunto de la sociedad. En ese sentido, recordaron que ante cualquier incidente se debe dar aviso inmediato al 911 para activar los protocolos de actuación correspondientes.

“El orden y la seguridad no se negocian”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad, ratificando que los controles continuarán para proteger a la comunidad y asegurar la normal circulación en todo el territorio provincial.

