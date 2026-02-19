NBCH: SERVICIO DIGITALES HABILITADOS

Nuevo Banco del Chaco informa que este jueves estarán habilitados los servicios digitales para hacer todas las operaciones de la forma habitual, a través de NBCH24 y las tarjetas de crédito y débito.

Durante la jornada, estará disponible NBCH24 Online Banking en su versión app y web, también las compras con tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y online, y las operaciones en cajeros automáticos.

Con tarjeta Tuya se mantiene vigente la promoción Vuelta a Clases con 3 cuotas sin interés más 20% de bonificación y la opción de 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de los rubros indumentaria, zapatería, útiles escolares, libros y ópticas.

Con NBCH24 Online Banking, se pueden realizar todas las operaciones habituales y trámites esenciales. Entre las funciones disponibles se encuentran:

Pago de servicios e impuestos

Compras con QR

Envío de dinero

Solicitud de préstamos

Inversiones

Blanqueo de PIN de tarjeta de débito

Aviso de viaje al exterior

Consultas de tarjetas y movimientos

Gestión integral de productos y servicios

La operatoria en línea se encuentra disponible en cualquier momento desde la app o desde la web oficial 24.nbch.com.ar .

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

Relacionado