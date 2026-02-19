ANSES»CALENDARIO DE PAGOS DEL JUEVES 19 DE FEBRERO»
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo; en tanto, finalizan los de la Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,85 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 6.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos concluidos en 5.