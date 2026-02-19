Anoche DESORDEN ENTRE INTERNOS EN LA COMISARÍA TERCERA DE FONTANA

Pasada la medianoche, se registró un desorden entre internos alojados en la Comisaría Tercera de Fontana.

La situación se produjo en el sector de celdas, donde algunos detenidos habrían dañado una de las medidas de seguridad interna. Ante ello, se solicitó apoyo de móviles en circulación para restablecer el orden, lo que se logró minutos después.

Como resultado del enfrentamiento entre los propios internos, tres de ellos resultaron con lesiones de carácter leve y fueron trasladados para su correspondiente examen médico. No se registraron efectivos policiales lesionados.

