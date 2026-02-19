EL PARO GENERAL IMPACTA EN CHACO: UNO POR UNO, LOS SERVICIOS AFECTADOS

El paro general convocado a nivel nacional ya tiene efectos concretos en la provincia. Desde la madrugada, distintos servicios funcionan con interrupciones totales o esquemas reducidos, en coincidencia con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

El transporte público permanece completamente paralizado por 24 horas. No circulan colectivos urbanos ni interurbanos en Resistencia, Sáenz Peña y el resto del interior, tampoco el servicio que conecta Chaco con Corrientes en todas sus líneas y ramales.

Las entidades bancarias públicas y privadas no abren sus puertas. La Asociación Bancaria confirmó la modalidad sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que suspende toda atención presencial.

No se realizan trámites por ventanilla ni pago de cheques. Sí permanecen habilitados los canales electrónicos, como homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos. En algunas sucursales podrían registrarse demoras en la reposición de efectivo.

En el ámbito estatal provincial, el esquema varía según la jurisdicción. ATE Chaco informó que en el área metropolitana hay asistencia a los lugares de trabajo, mientras que en el interior la modalidad es sin concurrencia, con guardias mínimas en sectores considerados esenciales.

En el INSSSEP no hay atención en oficinas durante la jornada. La medida alcanza a la sede central, farmacias sociales y delegaciones del interior, manteniéndose únicamente guardias para situaciones urgentes.

En cuanto a las estaciones de servicio, finalmente el servicio opera con normalidad.

Cancelaciones y reprogramaciones de vuelos

A nivel nacional, Aerolíneas Argentinas anunció la cancelación de 255 vuelos por el paro. En el aeropuerto de Resistencia se registran reprogramaciones y cancelaciones, por lo que se recomienda a los pasajeros verificar el estado de su vuelo antes de trasladarse.

El paro general vuelve a poner en pausa servicios clave en la provincia y obliga a usuarios y trabajadores a reorganizar actividades en una jornada atravesada por el debate parlamentario.

Los servicios afectados