CAUSA CEBRA PHONE: PALETAS DE PÁDEL, JUGUETES SEXUALES, TERMOS Y MÁS ELEMENTOS SECUESTRADOS
El fiscal federal, Patricio Sabadini, ordenó este viernes la detención de los involucrados así como el secuestro de elementos de interés en la causa.
Luego de la detención ordenada por el fiscal Patricio Sabadini de los referentes de la firma «Cebra Phone», Braian José Obregón y su pareja Agostina Antonela Vargas Vispo, por presunto lavado de dinero, la Policía llevó a cabo varios allanamientos en domicilios relacionados a los investigados.
En los operativos, los efectivos secuestraron gran cantidad de mercadería que, aparentemente, era para la venta.
Se trata de:
- 11 fundas para paletas de pádel
- 7 mochilas para paletas de pádel
- 31 paletas de pádel
- 75 rollos de overgrip
- 28 geles y pomadas íntimas
- 16 cajas de óleos y cremas íntimas
- 13 imitaciones de perfumes
- 87 lubricantes
- 26 juguetes sexuales y lencería íntima
- 9 cajas de juguetes sexuales varios
- 194 prendas de indumentaria deportiva
- 132 pares de zapatillas
- 6 paleteros
- 22 portapaletas
- 3 bolsos para paletas de pádel
- 10 muñequeras
- 12 pares de medias
- Celulares, termos y demás elementos «truchos»
- Boletas de pago de impuestos de la Municipalidad de Resistencia por dos domicilios donde funcionaban los comercios