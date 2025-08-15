Sáb. Ago 16th, 2025

CAUSA CEBRA PHONE: PALETAS DE PÁDEL, JUGUETES SEXUALES, TERMOS Y MÁS ELEMENTOS SECUESTRADOS

By Redaccion 3 horas ago
El fiscal federal, Patricio Sabadini, ordenó este viernes la detención de los involucrados así como el secuestro de elementos de interés en la causa.

Por: DataChaco

Luego de la detención ordenada por el fiscal Patricio Sabadini de los referentes de la firma «Cebra Phone», Braian José Obregón y su pareja Agostina Antonela Vargas Vispo, por presunto lavado de dinero, la Policía llevó a cabo varios allanamientos en domicilios relacionados a los investigados.

En los operativos, los efectivos secuestraron gran cantidad de mercadería que, aparentemente, era para la venta.

Se trata de:

  • 11 fundas para paletas de pádel
  • 7 mochilas para paletas de pádel
  • 31 paletas de pádel
  • 75 rollos de overgrip
  • 28 geles y pomadas íntimas
  • 16 cajas de óleos y cremas íntimas
  • 13 imitaciones de perfumes
  • 87 lubricantes
  • 26 juguetes sexuales y lencería íntima
  • 9 cajas de juguetes sexuales varios
  • 194 prendas de indumentaria deportiva
  • 132 pares de zapatillas
  • 6 paleteros
  • 22 portapaletas
  • 3 bolsos para paletas de pádel
  • 10 muñequeras
  • 12 pares de medias
  • Celulares, termos y demás elementos «truchos»
  • Boletas de pago de impuestos de la Municipalidad de Resistencia por dos domicilios donde funcionaban los comercios

