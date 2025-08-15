CONFIRMARON «SCARY MOVIE 6» CON EL REGRESO DE LOS ICÓNICOS PERSONAJES DE REGINA HALL Y ANNA FARIS

Las actrices Regina Hall y Anna Faris volverán a interpretar a Brenda y Cindy, respectivamente, en el regreso de la comedia de culto «Scary Movie», que tendrá una nueva entrega: «Scary Movie 6», con la participación de los hermanos Wayans.

Marlon Wayans compartió una imagen de las dos actrices y luego una foto grupal con los cuatro protagonistas, junto al mensaje: «Los cuatro fabulosos están de vuelta. Tan emocionada de trabajar y reunirme con estas dos mujeres brillantes. Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho desde el comienzo de la franquicia de películas de terror. Salimos de la banda juntos de nuevo SM6 6/12/26 en cines».

Hall y Faris también expresaron su entusiasmo en un comunicado a Variety: «Estamos ansiosas por devolverles la vida a Brenda y Cindy y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, nuevamente)».

Esta nueva entrega marca el reencuentro de Marlon Wayans, Shawn Wayans y Keenen Ivory Wayans tras 18 años, para desarrollar un guion completamente nuevo para la franquicia, coescrito por Miramax junto a Rick Alvarez.

«Scary Movie 6» comenzará su rodaje en octubre, con miras a su estreno mundial en cines el 12 de junio de 2026 a través de Paramount. Miramax mantiene un acuerdo de primera opción con el estudio.