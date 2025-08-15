Sáb. Ago 16th, 2025

UNA NENA SE DESCOMPENSÓ EN UN COMERCIO: POLICÍAS LA ASISTIERON

By Redaccion 3 horas ago
El hecho se dio este viernes por la mañana, en el centro de la capital chaqueña. Los efectivos caminantes llamaron un móvil para trasladarla al Hospital Pediátrico.

Por: DataChaco
Cerca de las 11:30 de este viernes, los agentes de la división Caminantes asistieron a una niña de 12 años, que se descompensó y quedó inconsciente en un comercio, en calle Vedia al 160, aproximadamente, de Resistencia. 

Los agentes solicitaron un móvil y llevaron a la joven y a su madre hacia el Hospital Pediátrico, donde comenzó una convulsión. 

La nena fue asistida por policías.

Los doctores lograron estabilizar a la pequeña y la dejaron en observación para intensificar la atención y determinar qué sucedió.

