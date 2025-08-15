UNA NENA SE DESCOMPENSÓ EN UN COMERCIO: POLICÍAS LA ASISTIERON
El hecho se dio este viernes por la mañana, en el centro de la capital chaqueña. Los efectivos caminantes llamaron un móvil para trasladarla al Hospital Pediátrico.
Cerca de las 11:30 de este viernes, los agentes de la división Caminantes asistieron a una niña de 12 años, que se descompensó y quedó inconsciente en un comercio, en calle Vedia al 160, aproximadamente, de Resistencia.
Los agentes solicitaron un móvil y llevaron a la joven y a su madre hacia el Hospital Pediátrico, donde comenzó una convulsión.
Los doctores lograron estabilizar a la pequeña y la dejaron en observación para intensificar la atención y determinar qué sucedió.