Castelli: SECHEEP intensifica operativos contra conexiones clandestinas y secuestra cables en la zona norte

Juan José Castelli, Chaco — Este jueves 5 de marzo, personal de la Gerencia Zona Norte de la empresa provincial de energía SECHEEP llevó adelante un nuevo operativo en la ciudad de Juan José Castelli, en la provincia del Chaco, con el objetivo de combatir las conexiones eléctricas clandestinas.

Durante el procedimiento, los equipos técnicos lograron secuestrar 24 cables de bajada utilizados para conexiones irregulares, además de cuatro metros de cable tipo taller, elementos que eran empleados para abastecer de energía de manera ilegal.

Desde la Gerencia Zona Norte de la empresa energética informaron que los controles continuarán realizándose en distintos sectores de la ciudad y localidades cercanas, con el propósito de garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas y evitar pérdidas en el sistema de distribución.

Asimismo, recordaron a la comunidad que las conexiones clandestinas representan un grave riesgo, ya que pueden provocar accidentes, sobrecargas en la red y cortes del servicio eléctrico.

Relacionado