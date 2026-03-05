CASTELLI: HALLAN A UN HOMBRE MANIATADO Y CON LESIONES EN EL BAÚL DE UN VEHÍCULO EN LA ZONA DEL CEMENTERIO

🚨En las primeras horas de este jueves, durante un patrullaje preventivo en el sector sudeste de la ciudad, cerca de la zona del cementerio, efectivos de la Comisaría Primera divisaron un automóvil Chevrolet Corsa estacionado con la luneta del baúl abierta.



Al aproximarse para inspeccionar el rodado, el personal policial localizó a un hombre en el interior del compartimento trasero. El individuo se encontraba inmovilizado y presentaba lesiones visibles, por lo que se solicitó de inmediato la asistencia de una ambulancia para su traslado al hospital local.

Según las primeras diligencias, el damnificado habría sido interceptado por desconocidos que circulaban en una camioneta, quienes le habrían sustraído pertenencias personales y dinero en efectivo antes de dejarlo en el sitio.

El parte médico informó que el ciudadano ingresó al centro de salud estable y orientado, aunque permanece bajo observación debido a las heridas recibidas en la zona de la cabeza.

En el lugar de los hechos, el Gabinete Científico y la División Investigaciones realizaron las pericias correspondientes, procediendo al secuestro del vehículo y otros elementos de interés para la causa. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Dr. Gerónimo Roggero.

