ENCONTRARON UN PAQUETE SOSPECHOSO CERCA DLE CONGRESO DE LA NACION
El objeto fue hallado en Combate de los Pozos y personal especializado investiga si es un artefacto explosivo.
Personal de la Policía Federal activó un operativo especial por la presencia de un paquete sospechoso ubicado frente a la parte trasera del Congreso, en la calle Combate de los Pozos. El Parlamento nunca llegó a ser evacuado: los empleados pudieron ingresar a trabajar como lo hacen habitualmente.
El hallazgo, que obligó a las autoridades a interrumpir la circulación en la zona, surgió tras una verificación de rutina efectuada por la Policía en las inmediaciones del edificio institucional.
Luego de unos minutos, ambas fuerzas confirmaron que el resultado del operativo dio negativo. Según trascendió, se trataba de “una caja que no contenía ninguna amenaza”.
La caja estaba ubicada cerca de una cabina de gas, lo que llamó la atención tanto de los vecinos como de los policías que estaban a cargo del operativo.
Una vez que fue descartada la amenaza y que se confirmó que no había ningún artefacto explosivo, liberaron el tránsito en la zona.
Igualmente se labraron actuaciones caratuladas “Averiguación e intimidación pública” con intervención del Juzgado Federal 9, a cargo de Sebastián Ramos, quien dispuso el secuestro del elemento abandonado y relevamiento de cámaras.
Explosión en la Escuela de Gendarmería
Uno de los motivos por el que se despertaron las alarmas tiene que ver con la explosión en la Escuela de Gendarmería del pasado 20 de febrero.
El hecho ocurrió en el piso 11 del edificio ubicado en Paseo Colón 533. Según fuentes del operativo, personal de la fuerza abrió una encomienda que había sido recibida aproximadamente cuatro meses atrás y se encontraba resguardada dentro de la institución. Al manipularla, se produjo la explosión.
En rigor, había tres paquetes y uno de ellos fue el que detonó. Como consecuencia, dos efectivos resultaron lesionados con quemaduras y el SAME los trasladó al Hospital Argerich para su atención.
Tras el estallido se ordenó la evacuación preventiva total del edificio y se montó un amplio operativo de seguridad. La zona fue perimetrada mientras especialistas inspeccionaban el resto de las encomiendas para descartar otros dispositivos.
Las imágenes en vivo mostraron un fuerte despliegue sobre la avenida Paseo Colón, entre México y Venezuela, a pocas cuadras de Plaza de Mayo y frente al área de Puerto Madero.