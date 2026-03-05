ENCONTRARON UN PAQUETE SOSPECHOSO CERCA DLE CONGRESO DE LA NACION

Igualmente se labraron actuaciones caratuladas “Averiguación e intimidación pública” con intervención del Juzgado Federal 9, a cargo de Sebastián Ramos, quien dispuso el secuestro del elemento abandonado y relevamiento de cámaras.

Explosión en la Escuela de Gendarmería

Uno de los motivos por el que se despertaron las alarmas tiene que ver con la explosión en la Escuela de Gendarmería del pasado 20 de febrero.

El hecho ocurrió en el piso 11 del edificio ubicado en Paseo Colón 533. Según fuentes del operativo, personal de la fuerza abrió una encomienda que había sido recibida aproximadamente cuatro meses atrás y se encontraba resguardada dentro de la institución. Al manipularla, se produjo la explosión.

En rigor, había tres paquetes y uno de ellos fue el que detonó. Como consecuencia, dos efectivos resultaron lesionados con quemaduras y el SAME los trasladó al Hospital Argerich para su atención.

Tras el estallido se ordenó la evacuación preventiva total del edificio y se montó un amplio operativo de seguridad. La zona fue perimetrada mientras especialistas inspeccionaban el resto de las encomiendas para descartar otros dispositivos.

Las imágenes en vivo mostraron un fuerte despliegue sobre la avenida Paseo Colón, entre México y Venezuela, a pocas cuadras de Plaza de Mayo y frente al área de Puerto Madero.