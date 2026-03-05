SALUD ACERCÓ CONTROLES MÉDICOS Y CERTIFICADOS ESCOLARES A NIÑOS DE VILLA ELBA, EN RESISTENCIA

Durante este jueves, profesionales de salud realizaron controles de talla y peso, evaluaciones de agudeza visual, revisiones bucodentales y verificación del calendario de vacunación. Además, se emitieron certificados de aptitud física y bucodental solicitados por las instituciones educativas.

El Gobierno provincial llevó adelante hoy un operativo de abordaje territorial sanitario en el barrio Villa Elba, lote 216, de Resistencia, destinado a brindar controles de salud a niños de la comunidad y facilitar la emisión de certificados requeridos para el inicio del ciclo escolar.

La directora de Odontología, Luciana Cossio, explicó que estos operativos buscan acercar los servicios de salud a los barrios para evitar que las familias deban trasladarse largas distancias. “El objetivo es que las personas puedan realizar los controles de salud de los chicos cerca de sus hogares y, al mismo tiempo, descomprimir la atención en hospitales y centros de salud”, señaló.

En el área odontológica, además de emitir certificados bucodentales, los profesionales brindaron charlas sobre técnicas correctas de cepillado. Como parte de la actividad, los niños recibieron un cepillo y pasta dental para reforzar los hábitos de higiene bucal.



El operativo se desarrolló mediante un circuito sanitario integral en el que los profesionales realizaron las evaluaciones correspondientes y, en los casos necesarios, efectuaron derivaciones a distintos efectores del sistema de salud para continuar con la atención.

Sandra, vecina del barrio, valoró la iniciativa y agradeció al gobernador Leandro Zdero por acercar estos servicios a la comunidad. “Estos servicios son muy necesarios y de gran ayuda para las familias”, expresó.

