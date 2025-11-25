CASTELLI: RECONOCIMIENTO A FACUNDO EPINAL
La Municipalidad de Castelli otorga el presente reconocimiento a Facundo Epinal, alumno de 5° año de la UEGP N.º 47 “Albert Einstein”, por haber obtenido el Segundo Puesto en la Vigésima Novena Olimpiada Argentina de Filosofía, realizada en Villa La Angostura, Neuquén, bajo el lema:
“Eticidad y reconocimiento en la era de la inteligencia artificial”.
Su destacada participación representa un orgullo para su institución y para toda la comunidad de Castelli, demostrando excelencia académica y compromiso con el pensamiento crítico.
Acompañamos también y ponemos en valor el valioso acompañamiento de su profesor, Franco Cáceres, quien ha sido parte fundamental en este importante logro.
¡Felicitaciones Facundo! Tu dedicación y esfuerzo son ejemplo para nuestras juventudes.